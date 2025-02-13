Беспорядки в школах Дагестана прокомментировал Меликов

Глава Дагестана раскритиковал школы в республике за драки и забастовки. Он подчеркнул, что образование дагестанских детей неприкосновенно.

Дагестанский руководитель Сергей Меликов в своем телеграм-канале осудил республиканские школы беспорядки. Он выступил против спекуляций, драк и забастовок в учебных заведениях.

Глава региона подчеркнул, что "нездоровая тенденция", когда школьные администрации превращают учебный процесс в предмет спекуляций, в Дагестане наблюдается в последнее время.

Меликов рассказал о трех инцидентах, среди которых драка преподавателей в селе Хлют, а также забастовки учителей и родителей в селе Хубар Казбековского района и в Буйнакске.

Он заявил, что образование детей неприкосновенно, а любая попытка спекулировать на данной теме будет рассматриваться как посягательство на право школьников на образование.

Руководитель Дагестана добавил, что такие действия будут иметь соответствующие последствия для всех участников, в том числе "незримых".