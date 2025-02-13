Вестник Кавказа

Беспорядки в школах Дагестана прокомментировал Меликов

Сергей Меликов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава Дагестана раскритиковал школы в республике за драки и забастовки. Он подчеркнул, что образование дагестанских детей неприкосновенно.

Дагестанский руководитель Сергей Меликов в своем телеграм-канале осудил республиканские школы беспорядки. Он выступил против спекуляций, драк и забастовок в учебных заведениях.

Глава региона подчеркнул, что "нездоровая тенденция", когда школьные администрации превращают учебный процесс в предмет спекуляций, в Дагестане наблюдается в последнее время.

Меликов рассказал о трех инцидентах, среди которых драка преподавателей в селе Хлют, а также забастовки учителей и родителей в селе Хубар Казбековского района и в Буйнакске.

Он заявил, что образование детей неприкосновенно, а любая попытка спекулировать на данной теме будет рассматриваться как посягательство на право школьников на образование.

Руководитель Дагестана добавил, что такие действия будут иметь соответствующие последствия для всех участников, в том числе "незримых".

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1085 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Предупреждение об опасности схода лавин еще раз объявили в Дагестане

Предупреждение об опасности схода лавин еще раз объявили в Дагестане

Школьница пострадала после падения на нее ветки дерева в Махачкале

Школьница пострадала после падения на нее ветки дерева в Махачкале

Уголовное дело возбудили после смерти школьника в Каспийске

Уголовное дело возбудили после смерти школьника в Каспийске

Свет и вода пропали у части жителей Каспийска

Свет и вода пропали у части жителей Каспийска

Маршрутка с пассажирами горела в Махачкале

Маршрутка с пассажирами горела в Махачкале

Машина сорвалась с обрыва в Дагестане – водитель погиб

Машина сорвалась с обрыва в Дагестане – водитель погиб

Муж и жена погибли в ДТП под Махачкалой

Муж и жена погибли в ДТП под Махачкалой

Мужчину будут судить за покушение на полицейского в Дагестане

Мужчину будут судить за покушение на полицейского в Дагестане

Пытавшуюся вывезти бриллианты из России женщину задержали в Дагестане

Пытавшуюся вывезти бриллианты из России женщину задержали в Дагестане

Госавтоинспекция Дагестана выпустила напутствия автомобилистам в связи с непогодой

Госавтоинспекция Дагестана выпустила напутствия автомобилистам в связи с непогодой

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы