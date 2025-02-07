Вестник Кавказа

Закидывание яйцами оппозиционеров оценили в "Грузинской мечте"

Агитация за партию Грузинская мечта
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Нападения на бывшего президента Грузии Саломе Зурабишвили и экс-премьера Георгия Гахария, выразившиеся в закидывании их яйцами, нельзя квалифицировать как уголовные преступления, считают в "Грузинской мечте".

Исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе рассказал, что думает об акции против оппозиционных политиков Саломе Зурабишвили и Георгии Гахария, которые несколько дней назад были забросаны яйцами.

По его оценке, эти действия нельзя назвать уголовным преступлением, хотя, конечно, они плохи с точки зрения морали.

"Преступлением является только то, что написано в Уголовном кодексе, других видов преступлений не существует"

– Мдинарадзе

Однако уточнять конкретную квалификацию Мдинарадзе отказался, сославшись на то, что высказывается сейчас как политик.

Более того, исполнительный секретарь "Мечты" напомнил, что изначально подобные поступки начали совершать сами оппозиционеры, так что теперь они просто пожинают плоды того, что сами когда-то посеяли.

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