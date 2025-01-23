Вестник Кавказа

Зурабишвили подверглась яичной атаке в Тбилиси

Саломе Зурабишвили
© Фото: Сайт президента Грузии
Саломе Зурабишвили забросали яйцами в аэропорту Тбилиси. Ранее неизвестный закидали яйцами экс-премьера Грузии Георгия Гахария.

Вооруженные яйцами активисты атаковали в тбилисском аэропорту экс-президента Грузии Саломе Зурабишвили, передает местная телекомпания "ТВ Пирвели".

Отмечается, что неизвестные забросали бывшего руководителя страны яйцами в воздушной гавани грузинской столицы. Она в тот момент возвращалась с Мюнхенской конференции.

Ранее такой же атаке подвергся экс-премьер Грузии, а ныне оппозиционер Георгий Гахария, который тоже возвращался из Германии. По данному факту ведется расследование.

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