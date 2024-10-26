Вестник Кавказа

Еще один инцидент с участием экс-премьера Грузии произошел в аэропорту Тбилиси

Аэропорт Тбилиси
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
После возвращения с Мюнхенской конференции оппозиционера Георгия Гахария закидали яйцами в Тбилисском аэропорту. Это уже второй инцидент с участием бывшего премьера с начала года.

Бывшего премьер-министра Грузии и основателя оппозиционной партии "За Грузию" Георгия Гахария недружелюбно встретили в аэропорту грузинской столицы киданием яиц и оскорбительными выкриками, передали местные СМИ.

Он произошел сегодня утром, когда Гахария вместе со своим соратником, бывшим послом страны в Берлине, Элгуджей Хокришвили возвращался в столицу Грузии из Мюнхена, где поучаствовал в конференции по безопасности с экс-президентом страны Саломе Зурабишвили.

В 2025 году это уже второе происшествие с участием оппозиционера. Ранее в Батуми произошла перепалка между Георгием Гахария и депутатом парламента от партии власти "Грузинская мечта" Дмитрием Самхарадзе. Тогда бывший премьер получил травмы лица и головы.

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