Еще один инцидент с участием экс-премьера Грузии произошел в аэропорту Тбилиси

После возвращения с Мюнхенской конференции оппозиционера Георгия Гахария закидали яйцами в Тбилисском аэропорту. Это уже второй инцидент с участием бывшего премьера с начала года.

Бывшего премьер-министра Грузии и основателя оппозиционной партии "За Грузию" Георгия Гахария недружелюбно встретили в аэропорту грузинской столицы киданием яиц и оскорбительными выкриками, передали местные СМИ.

Он произошел сегодня утром, когда Гахария вместе со своим соратником, бывшим послом страны в Берлине, Элгуджей Хокришвили возвращался в столицу Грузии из Мюнхена, где поучаствовал в конференции по безопасности с экс-президентом страны Саломе Зурабишвили.

В 2025 году это уже второе происшествие с участием оппозиционера. Ранее в Батуми произошла перепалка между Георгием Гахария и депутатом парламента от партии власти "Грузинская мечта" Дмитрием Самхарадзе. Тогда бывший премьер получил травмы лица и головы.