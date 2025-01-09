Вестник Кавказа

Премьер Грузии прокомментировал конфликт между Гахарией и Самхарадзе

Ираклий Кобахидзе
© Фото: Сайт правительства Грузии
Конфликт между экс-премьером Гахарией и депутатом "Мечты" Самхарадзе вызвал большой резонанс в Грузии. Свое мнение обозначил премьер страны Кобахидзе.

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе высказался о конфликте между экс-премьером Георгием Гахарией и депутатом от "Грузинской мечты" Дмитрием Самхарадзе, в ходе которого Гахария получил травмы лица и голова. 

По словам Кобахидзе, Гахария не смог стерпеть разоблачения в шпионаже и участии в деятельности партии "Единое национальное движение". 

"Он (Гахария – ред.) начал насильственное противостояние, которое, конечно же, не осталась без ответа. Это естественно, печальное явление, но, естественное, понятно, что за с этим последовала реакция. Еще раз повторю, когда ты шпион, и когда ты "нац", ты обязан терпеть"

– Ираклий Кобахидзе 

Отметим, что конфликт между Гахарией и депутатом от "Мечты" Самхарадзе произошел 14 января в Батуми. Местом столкновения политиков стал отель "Шератон". Сначала экс-премьер и депутат устроили словесную дуэль, после чего Гахария кинул пластиковый стакан в лицо Самхарадзе, что привело к немедленному силовому ответу со стороны парламентария, который ударил Гахарию. 

Бывший премьер страны получил медицинскую помощь, но от госпитализации отказался.

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