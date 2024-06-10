Вестник Кавказа

Китай будет инвестировать в новый транспортный узел в Казахстане

Грузоперевозки по железной дороге
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Вскоре в Алматинской области Казахстана будет построен транспортно-логичтический хаб, возводить который будут в том числе средства Китая – китайские инвестиции в него составят 1 миллиард юаней, стало известно сегодня.

Глава крупнейшего оператора магистральной железнодорожной сети Казахстана, национального железнодорожного перевозчика грузов и пассажиров "Казахстан Темир Жолы" (КТЖ) Науран Сауранбаев сегодня встретился в китайском Урумчи с членом Политбюро ЦК КПК и секретарем Компартии СУАР КНР Ма Синжуем – стороны обсуждали вопрос строительства логистического хаба в Казахстане и китайские инвестиции в проект.

"Были намечены планы на 2025–2026 годы, среди которых: создание транспортно-логистического хаба в Алматинской агломерации, развитие пограничного перехода Достык-Алашанькоу и скорейшая реализация строительства железнодорожной линии Бахты- Аягоз"

- КТЖ

Собеседники согласились с необходимостью создания смешанной комиссии с участием государственных органов для общей координации в вопросах перевозки грузов всеми видами транспорта, говорится в сообщении казахстанского холдинга, передает Sputnik Казахстан.

Еще один важный итог встречи – руководство СУАР приняло решение об инвестировании 1 млрд юаней в строительство транспортно-логистического хаба в Алматинской агломерации.

Также в ходе встречи Ма Синжуй отметил устойчивую динамику роста железнодорожных перевозок между Китаем и Казахстаном, сообщив: их объем в минувшем 2024 году достиг рекордного уровня – 32 млн т.

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