Казахстан не опасается экспансии китайских товаров

Если из-за заградительных пошлин США часть китайских товаров хлынет на рынки Казахстана, потребители в стране не почувствуют перекоса, поскольку спрос на продукцию Поднебесной сильно отличается от США.

Казахстанским рынкам не грозит засилье китайских товаров, заявил сегодня в кулуарах мажилиса (парламента страны) вице-министр торговли и интеграции Кайрат Торебаев.

"Эти сценарии мы учитывали. Был вопрос по засилью китайских товаров в связи с тем, что закроется американский рынок. Ответ такой, что Китай производит очень большое количество различных товаров и спрос на китайские товары в Америке отличается от спроса в Казахстане. Предпочтения отличаются"

- Кайрат Торебаев

Китайские товары и так в изобилии присутствуют на прилавках казахстанских магазинов, однако спрос на них, несмотря на дешевизну, весьма умеренный, а значит, не следует ждать и экспансии китайской продукции, подчеркнул Торебаев, передает Sputnik Казахстан.

Напомним, ранее новый президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на китайские товары в размере 10% дополнительно к тем, что есть сейчас в отношении импорта из КНР, на что китайское министерство коммерции пообещало подать иск в ВТО и совершить соответствующую ответную реакцию в отношении Вашингтона. Также китайский МИД напомнил США о том, что "в торговой и тарифной войне нет победителей".