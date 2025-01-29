Китай откроет производство роботов в Казахстане

Казахстан станет площадкой для создания роботов: китайская компания планирует открыть в республике производство гуманоидов с искусственным интеллектом.

Китайская производитель AgiBot планирует запустить производство роботов в Казахстане, передала пресс-служба минцифры центральноазиатской республики.

Отметим, что указанная китайская компания занимается созданием роботов-гуманоидов. Китайские роботы, оснащенные искусственным интеллектом, могут быть полезны как на производстве, так и в быту.

Китайский производитель возлагает большие надежды на казахстанский проект. Известно, что роботы из республики будут в дальнейшем экспортироваться в другие страны, также в Казахстане заработает "фабрика данных" для развития ИИ андроидов.