Вестник Кавказа

Китай откроет производство роботов в Казахстане

Китай откроет производство роботов в Казахстане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Казахстан станет площадкой для создания роботов: китайская компания планирует открыть в республике производство гуманоидов с искусственным интеллектом.

Китайская производитель AgiBot планирует запустить производство роботов в Казахстане, передала пресс-служба минцифры центральноазиатской республики. 

Отметим, что указанная китайская компания занимается созданием роботов-гуманоидов. Китайские роботы, оснащенные искусственным интеллектом, могут быть полезны как на производстве, так и в быту. 

Китайский производитель возлагает большие надежды на казахстанский проект. Известно, что роботы из республики будут в дальнейшем экспортироваться в другие страны, также в Казахстане заработает "фабрика данных" для развития ИИ андроидов.

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