Вестник Кавказа

В Минцифре Казахстана возмутились ростом тарифов на мобильную связь

В Минцифре Казахстана возмутились ростом тарифов на мобильную связь
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Асхат Оразбек возмутился новыми тарифами на мобильную связь в стране, допустив возможность выхода на рынок четвертого мобильного оператора.

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана озабочено ростом тарифов на рынке мобильной связи страны, заявил на брифинге в сенате (верхняя палата парламента) его вице-министр Асхат Оразбек.

"Я скажу не как вице-министр, а как человек. Мне не нравится, как растут тарифы. Как гражданину этой страны, мне это не нравится. Я разделяю некоторое негодование, которое у людей возникает по поводу повышения тарифов"

- Асхат Оразбек

Правда, тут же отметил, что с другой стороны, уже как вице-министр, он понимает причины подорожания мобильной связи, но советует действующим в стране мобильным операторам считаться с мнением народа, передает Sputnik Казахстан.

Тут же чиновник добавил: если они не будут удовлетворять потребности казахстанцев в качестве услуг и уровне тарифов, Минцифры потенциально все же готово запустить на рынок нового, четвертого по счету мобильного оператора, такая возможность у министерства существует, - пояснил вице-министр.

Напомним, ранее в министерстве цифрового развития Казахстана заявили об отсутствии планов запуска нового сотового оператора, мотивируя тем, что у ведомства вполне достаточно необходимых инструментов и полномочий для этого наличии соответствующих условий и потребностей рынка. Однако сейчас министерство не рассматривает таких конкретных планов.

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