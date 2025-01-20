В Казахстане не будет нового мобильного оператора

В Министерстве цифрового развития Казахстана заявили об отсутствии планов запуска нового сотового оператора.

Минцифры Казахстана не планирует запуск нового мобильного оператора.

"Министерство как регулятор отрасли обладает необходимыми инструментами и полномочиями для создания новых операторов связи при наличии соответствующих условий и потребностей рынка. Однако в настоящее время Министерство не рассматривает конкретных планов по запуску нового мобильного оператора"

– Минцифры Казахстана

Ранее в ведомстве допустили, что в республике может начать работу новый оператор связи, если от абонентов будут поступать регулярные жалобы на качество связи.

Отметим, что в прошлом году в ведомстве по коммуникациям республики заявили о сохранении международного телефонного кода +7. Казахстан использует этот код совместно с Россией.