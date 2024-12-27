Вестник Кавказа

План взаимодействия в АПК утвердили Россия и Казахстан

План взаимодействия в АПК утвердили Россия и Казахстан
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Главы Минсельхоза РФ и Казахстана поговорили о развитии взаимодействия в данной сфере. По итогам прошедшей в Москве встречи был подписан план дальнейшего взаимодействия в АПК.

Россия и Казахстан подписали план сотрудничества в сельскохозяйственной сфере. Об этом сказано в сообщении Минсельхоза РФ.

Документ был оформлен на встрече министров сельского хозяйства двух стран, прошедшей в Москве.

"Оксана Лут и Айдарбек Сапаров подписали план мероприятий по развитию российско-казахстанского сотрудничества в области АПК"

– пресс-служба российского ведомства

Согласно документу, стороны будут развивать связи в области научно-технологического обеспечения АПК.

"Кроме того, план предусматривает формирование предложений по реализации совместного проекта по созданию и развитию агробиотехнопарка, обеспечение благоприятного режима для взаимных поставок продовольствия, завершение работы по интеграции информационных систем в области ветеринарного и фитосанитарного контроля и другие мероприятия"

– Минсельхоз РФ

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1035 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Россия разрешила помидоры из Казахстана

Россия разрешила помидоры из Казахстана

Участок трассы в Казахстане до границы с Россией станет платным

Участок трассы в Казахстане до границы с Россией станет платным

Токаев обозначил важность стратегического партнерства с Россией

Токаев обозначил важность стратегического партнерства с Россией

Турция вошла в топ-3 крупнейших торговых партнеров России

Турция вошла в топ-3 крупнейших торговых партнеров России

Казахстан разрешил перепродажу российской пшеницы

Казахстан разрешил перепродажу российской пшеницы

Катастрофа самолета: трагедия братских народов

Катастрофа самолета: трагедия братских народов

Путин и Токаев обсудили трагедию под Актау

Путин и Токаев обсудили трагедию под Актау

Игорь Кшнякин и Александр Кальянинов: пилоты, спасшие десятки человеческих жизней

Игорь Кшнякин и Александр Кальянинов: пилоты, спасшие десятки человеческих жизней

Глава Минтранса Азербайджана озвучил предварительные выводы комиссии

Глава Минтранса Азербайджана озвучил предварительные выводы комиссии

Песков: Кремль не будет оценивать крушение над Актау до конца следствия

Песков: Кремль не будет оценивать крушение над Актау до конца следствия

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы