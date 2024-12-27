План взаимодействия в АПК утвердили Россия и Казахстан

Главы Минсельхоза РФ и Казахстана поговорили о развитии взаимодействия в данной сфере. По итогам прошедшей в Москве встречи был подписан план дальнейшего взаимодействия в АПК.

Россия и Казахстан подписали план сотрудничества в сельскохозяйственной сфере. Об этом сказано в сообщении Минсельхоза РФ.

Документ был оформлен на встрече министров сельского хозяйства двух стран, прошедшей в Москве.

"Оксана Лут и Айдарбек Сапаров подписали план мероприятий по развитию российско-казахстанского сотрудничества в области АПК"

– пресс-служба российского ведомства

Согласно документу, стороны будут развивать связи в области научно-технологического обеспечения АПК.

"Кроме того, план предусматривает формирование предложений по реализации совместного проекта по созданию и развитию агробиотехнопарка, обеспечение благоприятного режима для взаимных поставок продовольствия, завершение работы по интеграции информационных систем в области ветеринарного и фитосанитарного контроля и другие мероприятия"

– Минсельхоз РФ