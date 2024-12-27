План взаимодействия в АПК утвердили Россия и Казахстан

Россия и Казахстан подписали план сотрудничества в сельскохозяйственной сфере. Об этом сказано в сообщении Минсельхоза РФ.
Документ был оформлен на встрече министров сельского хозяйства двух стран, прошедшей в Москве.
"Оксана Лут и Айдарбек Сапаров подписали план мероприятий по развитию российско-казахстанского сотрудничества в области АПК"
– пресс-служба российского ведомства
Согласно документу, стороны будут развивать связи в области научно-технологического обеспечения АПК.
"Кроме того, план предусматривает формирование предложений по реализации совместного проекта по созданию и развитию агробиотехнопарка, обеспечение благоприятного режима для взаимных поставок продовольствия, завершение работы по интеграции информационных систем в области ветеринарного и фитосанитарного контроля и другие мероприятия"
– Минсельхоз РФ