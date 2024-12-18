Турция вошла в топ-3 крупнейших торговых партнеров России

Второй год подряд Турция входит в число основных торговых партнеров РФ, следует из данных ФТС. Первое место занимает Китай, на который приходится треть всего российского товарооборота.

Главными торговыми партнерами России в 2024 году (по данным за его первые десять месяцев) стали Китай, Индия и Турция, такие данные предоставила Федеральная таможенная служба РФ.

Лидером по объему торговли стала КНР: на долю Поднебесной приходится почти 34% от общего товарооборота России, передает РБК. На второй строке с большим отрывом оказалась Индия с показателем 8,8%. Ненамного от нее отстает Турция, доля которой в общем товарообороте составляет 8,3%.

В первую также вошли Беларусь (7,1%) и Казахстан (4%).

В абсолютном значении, на основании информации ФТС по общему товарообороту за этот период, который составил $584 млрд, объем торговли с Китаем составил порядка $197 млрд. Товарооборот с Индией достиг $51 млрд, с Турцией – $48 млрд.

Уточняется, что в торговле с Турцией, а также с Индией, экспорт из России в разы выше импорта из этих стран, при этом Россия в основном поставляет в обоих случаях энергоносители.

В позапрошлом, то есть 2023 году, топ-5 основных торговых партнеров России состоял из тех же стран, однако разрыв между Турцией и Индией был больше.