Вестник Кавказа

Власти Казахстана поднимают тарифы на электроэнергию

Власти Казахстана поднимают тарифы на электроэнергию
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
С 1 февраля нового 2025 года часть жителей Казахстана ждут новые, более высокие тарифы на электроэнергию, говорится в опубликованном сегодня приказе главы министерства энергетики страны.

Февраль для жителей Казахстана начнется с новых тарифов на электроэнергию – они не будут едиными для всех, а отличаться будут для получателей электроэнергии от разных поставщиков ресурса, говорится в приказе, подписанном министром энергетики страны.

По минимуму за потребленное электричество будут платить его получатели у АО "Алюминий Казахстана" тарифы для них будут варьировать от 7,87 ($0,015) до 8,52 тенге ($0,016) за КВт/ч, а больше всех за тот же киловатт будут платить получатели электроэнергии "Степногорской ТЭЦ" – от 28,97 ($0,05) до 38,67 тенге ($0,07), передает Sputnik Казахстан.

При этом у части потребителей тарифы на электричество не изменятся вовсе, говорится в приказе.

Ранее премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов отметил, что сейчас для страны крайне важна сбалансированная тарифная политика, призванная удержать рост цен на смежных потребительских рынках, и любой необоснованный рост тарифов и цен на коммунальные услуги будет жестко пресекаться министерством нацэкономики и отраслевыми государственными органами.

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