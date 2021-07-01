Минэкономики Казахстана возьмет под контроль коммунальные тарифы

Несмотря на замедлившуюся инфляцию, в Казахстане продолжают расти коммунальные тарифы – премьер-министр назвал это необоснованным и поручил взять вопрос на контроль чиновникам Минэкономики страны.

В ноябре годовая инфляция в Казахстане замедлилась до 8,4% - несмотря на это, коммунальные службы продолжаю необоснованно повышать тарифы и цены на свои услуги, заявил, выступая перед кабмином страны, премьер-министр Олжас Бектенов.

"Ввиду социальной важности вопроса цен прошу держать его на строгом контроле. Если регионы не принимают на местах должных мер, поручаю заместителю премьер-министра незамедлительно докладывать мне для принятия соответствующих решений. Надо принять все необходимое по исполнению плана мер по контролю и снижению уровня инфляции"

- Олжас Бектенов

Министерству нацэкономики и отраслевым госорганам премьер поручил контролировать необоснованный рост тарифов и цен на коммунальные услуги, чтобы сделать все необходимое по исполнению плана мер по контролю и снижению уровня инфляции. Также Бектенов поручил министрам и акимам взять на особый контроль полное и своевременное освоение выделенных средств, передает "АиФ Казахстан".

Помимо этого премьер поручил продолжать сбалансированную тарифную политику, которая влияет на рост цен смежных потребительских рынков. Минэкономики и отраслевые госорганы должны контролировать необоснованный рост тарифов и цен на коммунальные услуги, находя разумный баланс между экономической и социальной составляющими, - добавил Олжас Бектенов.

Напомним, ранее Минэнерго страны разместило на своем портале приказ с новыми тарифами на электроэнергию от возобновляемых источников, которые по умолчанию должны быть дешевле, однако они оказались более высокими по сравнению с традиционными источниками - заместитель премьер-министра страны Серик Жумангарин объяснил это ростом стоимости его производства и предупредил, что это – не предел.