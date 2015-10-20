Казахстан готовит индексацию пенсий и пособий

Казахстан полностью выполняет свои социальные обязательства и готовит очередную индексацию пенсий и пособий, а также стипендий студентов и окладов научных работников страны.

Министр национальной экономики Казахстана Нурлан Байбазаров сегодня рассказал о приоритетах работы правительства страны в сфере социальной политики и об изменениях в размере окладов, пенсий и пособий.

"С января осуществлена ежегодная индексация всех пенсий и пособий с учетом уровня инфляции. С 1 января 2025 года будет осуществлена ежегодная индексация солидарной пенсии на 8,5%, социальных пособий и базовой пенсии – на 6,5%. Продолжается поэтапное повышение размера базовой пенсии. В республиканском бюджете на 2025 год предусмотрены расходы на 42 вида социальных выплат в сумме более 6 трлн тенге. По сравнению с 2024 годом рост составит 12,5%"

- Нурлан Байбазаров

Около 2 млн семей с детьми в стране получают бюджетные пособия и социальные выплаты через Государственный фонд социального страхования, которые с начала будущего 2025 года тоже будут проиндексированы на 6,5%, отметил министр, передает "АиФ Казахстан".

В республиканском бюджете на 2025 год на выплату пособий семьям, имеющим детей, предусмотрено 875,1 млрд тенге. Что касается малообеспеченных граждан, то их поддержка будет продолжена посредством адресной социальной помощи – это 76 тыс семей или 403 тыс человек.

С 1 сентября 2024 года уже на 20% выросли стипендии студентов-бакалавров и на 15% - магистрантов и докторантов. Индексация на 18% затронула и оклады сотрудников научных организаций, с января 2025 они вырастут еще на 17%, – добавил глава Минэкономики страны.