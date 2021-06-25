Власти пояснили новые цены на электроэнергию в Казахстане

В Казахстане опять растут тарифы на электроэнергию - заместитель премьер-министра страны Серик Жумангарин объяснил это ростом стоимости его производства и предупредил, что это – не предел.

Заместитель премьер-министра Казахстана Серик Жумангарин сегодня в кулуарах Мажилиса рассказал о причинах роста тарифов на электроэнергию, объяснив это двукратным ростом стоимости его производства.

Никто не отрицает этот факт – в этом году стоимость электричества выросла значительно, и боюсь, что будет еще расти, заявил заместитель премьера, отметив, что уровень потребления электроэнергии является показателем уровня развития общества, передает "АиФ Казахстан".

"Каждый год нормально развитое общество потребляет все больше и больше электроэнергии. С каждым годом естественное потребление электроэнергии растет – люди покупают дополнительные приборы дома, ставится второй телевизор, второй холодильник, растет стоимость электроэнергии"

– Серик Жумангарин

Вопрос был задан не праздный – именно сегодня Минэнерго страны разместило на своем портале приказ с новыми тарифами на электроэнергию от возобновляемых источников, которые по умолчанию должны быть дешевле, чем полученные из классических, однако в отличие от тарифов на электроэнергию для столицы с начала текущего 2024 года, установленных ТОО "Астанаэнергосбыт", которые составляли для юридических лиц 20,46 тенге за кВт/ч (без НДС), а для физических лиц – 14,03 тенге ща кВт/ч (с учетом НДС), новые тарифы выглядят по-другому.

Так, согласно приказу, с 21 декабря тарифы для потребителей энергии от ветровых электростанций составят 22,68 тенге за 1 кВт/ч без НДС ($0,04), а от ветровой электростанции "Астана ЕХРО-2017" - 59,7 тенге за кВт/ч ($0,11), от солнечных электростанций - 34,61 тенге за кВт/ч ($0,06), гидроэлектростанций - 41,23 тенге за кВт/ч ($0,08), а биогазовых установок - 32,23 тенге за кВт/ч ($0,06).