Вестник Кавказа

Общественный транспорт Ташкента подорожает с Нового года

Общественный транспорт Ташкента подорожает с Нового года
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Ташкенте с первого дня 2025 года пассажирам общественного транспорта придется платить больше за проезд. Стоимость поездки вырастет до трех тысяч сумов.

Жителей Ташкента предупредили о росте стоимости проезда в общественном транспорте с начала 2025 года.

Базовая стоимость проезда с 1 января достигнет 3000 сумов (24,26 рубля), при этом при оплате через электронные системы пассажиры будут платить только 1700 сумов (13,75 рубля). Возрастет с начала нового года и стоимость провоза багажа в ташкентском транспорте - до 4000 сумов (32,35 рубля).

Держатели абонементов не заметят подорожания - цена останется прежней, также власти города решили не менять льготные тарифы.

С января 2025 года в автобусах Ташкента полностью откажутся от наличной оплаты - заплатить за проезд можно будет только безналичным способом.

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