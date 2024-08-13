Вестник Кавказа

Пошлины против Китая обернулись для США контрмерами

Пошлины против Китая обернулись для США контрмерами
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Китай в ответ на пошлины США ввел контрмеры. Пекин объявил о введении пошлины в размере 15% на американские уголь и СПГ. Ранее Дональд Трамп ввел 10-процентные пошлины на товары из КНР.

Китай ответил контрмерами на американские пошлины, на уголь и СПГ из США введены 15-процентные пошлины, сказано в заявлении комитета тарификации и классификации при Госсовете КНР.

В документе говорится, что пошлины на СПГ и уголь из США вступают в силу с 10 февраля текущего года. Пошлина в 10% коснется сельхозтехники, автомобилей и пикапов.

Ранее американский лидер Дональд Трамп объявил о введении пошлин на китайские товары в размере 10% дополнительно к тем, что есть сейчас в отношении импорта из КНР.

В ответ на действия США китайское министерство коммерции пообещало подать иск в ВТО и совершить соответствующую ответную реакцию в отношении Вашингтона.

В китайском дипломатическом ведомстве напомнили Штатам о том, что "в торговой и тарифной войне нет победителей".

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1325 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Дональд Трамп начал торговую войну с Канадой, Мексикой и Китаем

Дональд Трамп начал торговую войну с Канадой, Мексикой и Китаем

Зачем Илону Маску Тикток?

Зачем Илону Маску Тикток?

Трамп анонсировал встречу с Путиным

Трамп анонсировал встречу с Путиным

Лидер КНР не приедет на инаугурацию Трампа

Лидер КНР не приедет на инаугурацию Трампа

США объявили о достижении статус-кво в отношениях с Китаем

США объявили о достижении статус-кво в отношениях с Китаем

Си Цзиньпин призвал Трампа восстановить отношения США и КНР

Си Цзиньпин призвал Трампа восстановить отношения США и КНР

Поздравления от страха и радости: Как мир отреагировал на победу Трампа?

Поздравления от страха и радости: Как мир отреагировал на победу Трампа?

Россия обсудила с Китаем дальнейшую либерализацию визового режима

Россия обсудила с Китаем дальнейшую либерализацию визового режима

Трамп или Харрис: кто остановит конфликты и кто выгоден Южному Кавказу?

Трамп или Харрис: кто остановит конфликты и кто выгоден Южному Кавказу?

Трамп: США важно общаться с Россией

Трамп: США важно общаться с Россией

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы