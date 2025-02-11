Авиаторы Казахстана вводят новую систему регистрации пассажиров

Казахстан в рамках цифровой трансформации авиационной отрасли внедряет биометрическую идентификацию пассажиров и страхование при задержках рейсов, сообщил сегодня на заседании правительства вице-министр транспорта Талгат Ластаев.
"На стадии внедрения - биометрическая идентификация пассажиров, оптимизация маршрутов для сокращения времени полета и расхода топлива и цифровая услуга страхования при задержках рейсов"
- Талгат Ластаев
Это будет специальный сервис, интегрированный в приложение по продаже авиабилетов: он позволит пассажирам страховать задержку вылета и при создании такой ситуации мгновенно получить положенные выплаты, поведал чиновник, передает "Интерфакс".
В аэропортах страны уже работают системы электронного документооборота в грузоперевозках E-freight и сбора данных об авиапассажирах API/PNR – она позволяет путешественникам проходить регистрацию и контроль без предъявления бумажных документов, напомнил Ластаев.