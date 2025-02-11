Авиаторы Казахстана вводят новую систему регистрации пассажиров

В Казахстане введут цифровую регистрацию авиапассажиров по биометрическим данным, которая позволит вылетающим проходить регистрацию без бумажных документов и надежно страховать их от задержек авиарейсов.

Казахстан в рамках цифровой трансформации авиационной отрасли внедряет биометрическую идентификацию пассажиров и страхование при задержках рейсов, сообщил сегодня на заседании правительства вице-министр транспорта Талгат Ластаев.

"На стадии внедрения - биометрическая идентификация пассажиров, оптимизация маршрутов для сокращения времени полета и расхода топлива и цифровая услуга страхования при задержках рейсов"

- Талгат Ластаев

Это будет специальный сервис, интегрированный в приложение по продаже авиабилетов: он позволит пассажирам страховать задержку вылета и при создании такой ситуации мгновенно получить положенные выплаты, поведал чиновник, передает "Интерфакс".

В аэропортах страны уже работают системы электронного документооборота в грузоперевозках E-freight и сбора данных об авиапассажирах API/PNR – она позволяет путешественникам проходить регистрацию и контроль без предъявления бумажных документов, напомнил Ластаев.