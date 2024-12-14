Вестник Кавказа

Рейсы в аэропорту Минвод задерживаются из-за непогоды

Рейсы в аэропорту Минвод задерживаются из-за непогоды
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ряд рейсов задерживается в аэропорту Минвод из-за сложной погодной ситуации. График изменен как для некоторых внутренних перелетов, так и для ряда международных рейсов.

Прибытие восьми рейсов задерживается в аэропорту Минвод из-за сложных погодных условий, сообщили в пресс-службе воздушной гавани. 

Как отмечают в аэропорту, изменен график прибытия рейсов из Иванова, Сочи, Чебоксар и Сургута. 

Также время на ожидание придется потратить в случае международных рейсов, прибывающих из Алматы, Шарм-эль-Шейха, Еревана и Дубая.

Отмечается, что самолеты перед взлетом обрабатывают от обледенения, что также влияет на график вылетов.

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