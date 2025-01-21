Дополнительный рейс Сочи-Минводы вводит "Азимут"

Частота рейсов между Сочи и Минеральными Водами увеличится в начале февраля. Компания "Азимут" вводит дополнительный авиарейс.

Вскоре самолеты "Азимута" между Минеральными Водами и Сочи будут летать еще чаще – стало известно о новом рейсе.

Сейчас самолеты летают между городами каждый день. Частота рейсов была увеличена 23 января, теперь планируется ввести еще один рейс с 7 февраля. Он будет выполняться каждую пятницу в утренние часы. Вылет из Минвод в 09.15, прибытие в Сочи в 10.20. В обратную сторону вылеты будут совершаться в 11.20.