Вестник Кавказа

Дополнительный рейс Сочи-Минводы вводит "Азимут"

Дополнительный рейс Сочи-Минводы вводит "Азимут"
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Частота рейсов между Сочи и Минеральными Водами увеличится в начале февраля. Компания "Азимут" вводит дополнительный авиарейс.

Вскоре самолеты "Азимута" между Минеральными Водами и Сочи будут летать еще чаще – стало известно о новом рейсе.

Сейчас самолеты летают между городами каждый день. Частота рейсов была увеличена 23 января, теперь планируется ввести еще один рейс с 7 февраля. Он будет выполняться каждую пятницу в утренние часы. Вылет из Минвод в 09.15, прибытие в Сочи в 10.20. В обратную сторону вылеты будут совершаться в 11.20.

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