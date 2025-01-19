Вестник Кавказа

Сочи и Волгоград свяжут рейсы Nordwind

Салон самолета
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
К началу туристического сезона будут запущены прямые рейсы из Волгограда в Сочи. Об открытии нового направления рассказали в Nordwind.

Весной самолеты Nordwind начнут летать в Сочи из Волгограда. Сообщили в пресс-службе перевозчика.

"В весенне-летнем расписании Nordwind Airlines совместно с авиакомпанией «Икар» запускает регулярные рейсы по новым направлениям из Волгограда в Сочи и Калининград"

– авиакомпания

Первый рейс Волгоград-Сочи состоится 7 апреля, самолеты будут летать дважды в неделю - по понедельникам и пятницам.

"Полеты будут выполняться на комфортабельных ВС Эмбраер 190 с компоновкой 110 пассажирских мест"

– компания

Время в пути из Волгограда до главного пляжного курорта России составит около 2,5 часов.

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