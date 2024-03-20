Вестник Кавказа

Паром между Сочи и Трабзоном запустят в марте

Паром между Сочи и Трабзоном запустят в марте
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Морское сообщение между Сочи и Трабзоном будет запущено в марте этого года: сроки запуска парома перенесли.

Паром Sea Bridge, который должен связать Сочи и Трабзон, выйдет в море не раньше марта этого года. 

Ранее планировалось, что судно совершит первый рейс 23 января, однако теперь сроки перенесли.

Это объясняется сложными погодными условиями, а также Рамаданом в Турции, который начнется 28 февраля. 

Сообщается, что на судне смогут разместиться до 450 пассажиров. Паром также сможет принять более 200 автомобилей за рейс, передает АТОР. 

Ожидается, что паром будет курсировать между Сочи и берегом Турции дважды в неделю.

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