Круиз в Турцию: Сочи и Трабзон свяжет паром в январе

Спустя 13 лет между Сочи и турецким Трабзоном снова будут курсировать пассажирские паромы. Время в пути около 12 часов, первый рейс запланирован на на 23 января.

Вскоре добраться из России в Турцию можно будет по воде – восстанавливается паромное сообщение между Сочи и Трабзоном, передает ТАСС со ссылкой на организатора паромного маршрута, компанию ООО "СВС Шиппинг".

"Паромное движение возобновляется спустя 13 лет. У нас последний паром был в 2011 году, до этого ходили 5 пассажирских паромов с 1993 года по 2011-й. Сейчас официально первый рейс назначен на 23 января. Он выйдет из Трабзона и 24 января утром будет в Сочи"

– сообщение

Паром Seabridge уже прибыл в Турцию, судно ходит под флагом Союза Коморских островов, для пассажиров имеются как каюты, так и сидячие места.

"Судно берет 450 пассажиров и 221 легковой автомобиль. Время перехода составляет не более 12 часов. На судне 8 палуб"

– гендиректор компании Сергей Туркменян

Трабзон - черноморский курорт Турции, город с богатой историей привлекает туристов, главными достопримечательностями считаются турецкая "венеция" на озере Узунгель и скальный монастырь Панагия Сумела. Зимой в Трабзоне воздух прогревается до 11 градусов, по ночам также держатся плюсовые температуры.