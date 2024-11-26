Отдых в Турции под угрозой: россияне остановили раннее бронирование

Американские санкции против Газпромбанка ударили по туризму. Российские туристы перестали бронировать отдых в Турции из-за проблем с картами и оплатой из-за санкций.
Раннего бронирования отдыха в Турции приостановлено россиянами, пишет турецкое издание Ekonomim.
"Санкции США против Газпромбанка, введенные в отношении карты Union Pay, заставили российских туристов, приезжающих в Турцию, приостановить раннее бронирование. Бронирование отелей застопорилось"
– Ekonomim
Если месяц назад российские туристы активно бронировали отели в Турции, то после объявления новых санкций спрос на путевки упал, рассказал изданию гендиректор группы компаний Intourist Исмаил Бёлюкбаши.