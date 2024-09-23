Круиз из Сочи в Турцию оказался самым популярным на Новый год 2025

Международные новогодние круизы в 2025 году значительно нарастили популярность среди россиян, рассказали в РСТ. В организации также рассказали, какие туры востребованы больше всего.

Россияне стали чаще выбирать круизные туры для отдыха на Новый 2025 год, сообщили в Российском союзе туриндустрии.

Спрос на круизы на новогодние праздники, которые продлятся с 29 декабря по 8 января, увеличился на четверть относительно 2023 года, следует из данных круизного центра "Инфофлот".

Как уточнил его гендиректор Андрей Михайловский, лидер по продажам на сейчас – черноморские круизы из Сочи в Турцию на судне Astoria Grande. Цена путешествия, которое длится неделю, – от 150 тыс рублей за человека плюс билеты на самолет.

Михайловский пояснил, что этот тур рассчитан только на русскоговорящих гостей, в этом смысле ему нет аналогов в мире.

"Это хороший и крепкий круизный продукт, который предлагает туристам классные программы на борту. К тому же, это относительно небольшой лайнер - соответственно, там нет больших толп туристов"

– Михайловский

Он назвал и еще один плюс этого круиза: лайнер отправляется в путь из Сочи, куда можно долететь за сравнительно небольшие деньги.

На второе место, по данным "Инфофлота", вышли круизы по странам Персидского залива. Третьи по популярности – круизы по реке Нил.