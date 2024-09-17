Туристические круизы из Дагестана запустят в 2025 году

В следующем году в Дагестане запустят морские круизы. В 2025 году планируется пробный заход лайнера. Ведутся переговоры с заходом в порты Азербайджана.

Теплоход «Николай Жарков» будет осуществлять туристические путешествия из Ростова-на-Дону в Дагестан, сообщил глава махачкалинского порта Джамал Алиев.

Лайнер вмещает более 183 пассажиров. С сентября корабль совершит плавание между Дагестаном и Астраханской областью. Он также поплывет из Ростова-на-Дону в Дербент.

Стоит добавить, что в случае успешного запуска планируется расширить географию и выйти на международный уровень.