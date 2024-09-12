Вестник Кавказа

Когда в Дагестане запустят морские круизы?

Круизный лайнер
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В 2025 году будут запущены морские круизы в Дагестане. Пробный заход лайнера намечен на сентябрь. Планируется выйти на международный уровень.

Гендиректор махачкалинского морского торгового порта Джамал Алиев на форуме молодых ученых рассказал о запуске морских круизов в Дагестане в 2025 году.

Он отметил, что на сентябрь запланирован пробный заход круизного парохода от компании "Водоход" на 180 пассажиров.

Алиев подчеркнул, что сначала лайнер будет плавать в российских водах, но в перспективе круизы выйдут на международный уровень.

Гендиректор добавил, что в настоящее время идут переговоры о прибытии парохода в порты Азербайджана, Ирана и Казахстана.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1410 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Махачкалинское &quot;Динамо&quot; заплатит штраф за поведение фанатов

Махачкалинское "Динамо" заплатит штраф за поведение фанатов

Дагестан попросил 900 млн рублей на создание дамбы на Тереке

Дагестан попросил 900 млн рублей на создание дамбы на Тереке

Как Махачкала отпразднует свой день рождения?

Как Махачкала отпразднует свой день рождения?

Зарядка с участием чемпионов состоится в Махачкале

Зарядка с участием чемпионов состоится в Махачкале

Реликвии пророка Мухаммеда выставили на показ в Кизилюрте

Реликвии пророка Мухаммеда выставили на показ в Кизилюрте

Треть жителей Махачкалы не торопятся стареть

Треть жителей Махачкалы не торопятся стареть

Подробности кредитных махинаций в дагестанском филиале Россельхозбанка

Подробности кредитных махинаций в дагестанском филиале Россельхозбанка

Зажигательной лезгинкой порадует Махачкалу фестиваль

Зажигательной лезгинкой порадует Махачкалу фестиваль

Баку, Дербент и Пятигорск принимают Неделю языка горских евреев

Баку, Дербент и Пятигорск принимают Неделю языка горских евреев

Автоавария на трассе &quot;Кавказ&quot; лишила жизни женщину

Автоавария на трассе "Кавказ" лишила жизни женщину

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы