Когда в Дагестане запустят морские круизы?

В 2025 году будут запущены морские круизы в Дагестане. Пробный заход лайнера намечен на сентябрь. Планируется выйти на международный уровень.

Гендиректор махачкалинского морского торгового порта Джамал Алиев на форуме молодых ученых рассказал о запуске морских круизов в Дагестане в 2025 году.

Он отметил, что на сентябрь запланирован пробный заход круизного парохода от компании "Водоход" на 180 пассажиров.

Алиев подчеркнул, что сначала лайнер будет плавать в российских водах, но в перспективе круизы выйдут на международный уровень.

Гендиректор добавил, что в настоящее время идут переговоры о прибытии парохода в порты Азербайджана, Ирана и Казахстана.