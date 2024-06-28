Круизы по Каспийскому морю обсудили представители Москвы и Баку

Российские круизные лайнеры "Карелия" смогут совершать путешествия по Каспию после 2025-2026 года – такую возможность азербайджанские власти обсудили с российской компанией "Водоход".

В России строятся круизные лайнеры, которые в перспективе смогут использоваться для организации круизов по Каспию, рассказали в Минцифре Азербайджана.

Представители Государственного морского и портового агентства АР провели встречу с российской делегацией от компании "Водоход", которая занимается организацией круизов, передает АПА-Экономикс.

"На встрече … обсуждались вопросы строительства по заказу ООО "Водоход" трех круизных лайнеров нового поколения "Карелия" 00840, которые будут сданы в эксплуатацию в 2025-2026 годах"

– министерство

Кроме того, стороны рассмотрели возможность использования этих судов для круизов по Каспийскому морю, в ходе которых путешественники могли бы побывать в пяти каспийских странах. В России пассажиры посетили бы Махачкалу, в Казахстане – побывали в Актау, в Туркменистане – увидели Туркменбаши, в Азербайджане – познакомились с Баку, в Иране – ступили бы на землю Энзели.