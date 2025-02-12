Вестник Кавказа

В ВТБ рассказали о поддержке туристической отрасли

В ВТБ рассказали о поддержке туристической отрасли
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В минувшем 2024 году поддержка туризма в России банковским сектором страны выросла в 2,5 раза, российские туристы только в 4-м квартале прошлого года потратили на отдых почти 20 миллиардов рублей.

В 2024 году поддержка финансами бизнес-организаций из сферы туризма и гостеприимства составила более 2,3 тыс кредитов на 258 млрд рублей, что более чем в 2,5 раза превышает объем выдач в 2023 году, сообщили в банке ВТБ.

"Предприниматели во многих регионах видят потенциал внутреннего туризма и инвестируют в развитие необходимой инфраструктуры, повышая качество сервиса туристических объектов. В этом году мы ожидаем повышенный интерес инвесторов на реализацию новых туристических проектов и поддержим их инициативы"

- член правления ВТБ Руслан Еременко

Финансовые структуры в минувшем 2024 году только на Северном Кавказе кредитами на 5,2 млрд рублей поддержали развитие туристического кластера на курорте Домбай в Карачаево-Черкесии, на 4,4 млрд рублей - возведение гостинично-санаторного комплекса во Владикавказе, передает "АиФ-Ростов".

Лидером по привлечению кредитных средств на финансирование туристических объектов стала Кубань, край получил 85 млрд рублей кредитов.

По данным аналитического сервиса Первый ОФД, только в 4 квартале 2024 года траты путешественников внутри страны на отели и гостиницы выросли на треть, до 19 млрд рублей по сравнению с тем же периодом 2023 года.

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