Строительство модульных гостиниц будут субсидировать власти Кубани

Власти Кубани в рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство" будут софинансировать строительство модульных гостиниц, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
"Бизнес должен вложить не менее половины от полной стоимости туристического комплекса, остальные 50% можно получить в качестве субсидии в соответствии с программой господдержки"
- заместитель министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Елена Логунова
Это позволит создать в регионе множество востребованных туристами гостиниц, которые будут отвечать требованиям современной туристической отрасли, добавила замминистра, передает "АиФ-Юг".
Конкурсный отбор на получение господдержки будет идти до 25 февраля.
Напомним, по итогам последних пяти лет Кубань стала лидером рейтинга по обслуживанию в гостиницах - гостиницы края лучше всего обслуживали путешественников за последние 5 лет, сказано заявлении банка "Дом.РФ". Рейтинг Кубани зафиксирован на отметке 100 баллов – это выше, чем у Москвы (97 баллов) и Санкт-Петербурга (75 баллов). При составлении рейтинга учитывались 16 критериев и динамика оценки по ним – таких, как количество граждан России, которые воспользовались услугами отелей в регионе, число гостиниц, загрузка и продолжительность проживания.