Вестник Кавказа

Названы самые туристически привлекательные регионы России

Названы самые туристически привлекательные регионы России
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Стало известно, какие регионы России в 2024 году стали самыми привлекательными для туристов. Кубань и Крым оказались среди лидеров.

Рейтинг туристической привлекательности российских регионов за минувший год составили совместно издание "Отдых в России" и центр информационных коммуникаций "Рейтинг".

"В число лидеров входят экономически развитые регионы, активно развивающие туризм и гостеприимство"

– составители рейтинга

В первую пятерку вошли Москва, Подмосковье, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Крым. Ставропольский край разместился на 12-м месте, Дагестан замыкает первую 30-ку. Город Севастополь стал 55-м по туристической привлекательности, следом идет Кабардино-Балкария.

Большинство республик СКФО оказались в конце рейтинга: Адыгея на 69-й строчке, Чечня - 75,​​​​​ Северная Осетия - 77, Карачаево-Черкесия - 78, Ингушетия - 79.

"Малочисленные по населению регионы со сравнительно небольшой экономикой (для сравнения: валовой региональный продукт Ингушетии в 10 раз меньше ВРП Дагестана) традиционно входят в третью, самую маленькую группу "Начальный уровень"

– составители рейтинга

В основе рейтинга лежат 16 критериев, в том числе поисковые запросы по отдыху в регионах, количество объектов культурного наследия, наличие туристической инфраструктуры, номерной фонд, доходность туристической отрасли региона и другие.

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