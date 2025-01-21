Названы самые туристически привлекательные регионы России

Рейтинг туристической привлекательности российских регионов за минувший год составили совместно издание "Отдых в России" и центр информационных коммуникаций "Рейтинг".
"В число лидеров входят экономически развитые регионы, активно развивающие туризм и гостеприимство"
– составители рейтинга
В первую пятерку вошли Москва, Подмосковье, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Крым. Ставропольский край разместился на 12-м месте, Дагестан замыкает первую 30-ку. Город Севастополь стал 55-м по туристической привлекательности, следом идет Кабардино-Балкария.
Большинство республик СКФО оказались в конце рейтинга: Адыгея на 69-й строчке, Чечня - 75, Северная Осетия - 77, Карачаево-Черкесия - 78, Ингушетия - 79.
"Малочисленные по населению регионы со сравнительно небольшой экономикой (для сравнения: валовой региональный продукт Ингушетии в 10 раз меньше ВРП Дагестана) традиционно входят в третью, самую маленькую группу "Начальный уровень"
– составители рейтинга
В основе рейтинга лежат 16 критериев, в том числе поисковые запросы по отдыху в регионах, количество объектов культурного наследия, наличие туристической инфраструктуры, номерной фонд, доходность туристической отрасли региона и другие.