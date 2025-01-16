Крым на лето уже забронирован на 33%

Отели на курортах Крыма на треть забронированы на лето. Также активно идет бронирование не майские праздники. Спрос стабилен, на уровне прошлогоднего.

Спрос на отдых в Крыму на лето и майские праздники сейчас находится на уровне прошлого года, поделился министр курортов и туризма региона Сергей Ганзий.

"Бронирование майских праздников 2025 года и летнего отдыха сохраняется на уровне прошлого года и на данный период составляет на майские выходные 27%, на лето - в среднем 33%"

– министр

Он уточнил, что сейчас россияне пользуются выгодными предложениями в рамках раннего бронирования, однако массово бронировать летний отдых туристы начнут с поступлением в продажу билетов на поезда - с марта, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что разлив мазута не помешает летнему отдыху, после уборки загрязнений пляжи будут безопасными.