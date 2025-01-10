Вестник Кавказа

Пляжи Крыма будут безопасными после уборки мазута

Пляжи Крыма будут безопасными после уборки мазута
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Пляжного отдыха в Крыму из-за загрязнения нефтепродуктами можно не бояться. Мазут из-за холодной погоды застыл и загрязнение легко устраняется. Пляжи будут безопасными.

Черноморские пляжи Крыма к сезону будут безопасными для отдыхающих, считает завкафедрой техногенной безопасности и метрологии Севастопольского госуниверситета, кандидат технических наук Лариса Ничкова.

"Повезло в том, что из-за климатических условий агрегатное состояние мазута таково, что его удается быстро собирать, а все, что оказывается на пляжах, удается убирать…И после уборки ничего опасного на пляжах не будет"

– Ничкова

Сейчас мазут может незначительно просачиваться в песок, нагреваясь на солнце, но это не критично. Все загрязнения довольно легко убираются.

Она отметила, что речь идет именно о загрязнениях, обнаруженных в Крыму. На Кубани ситуация и масштаб бедствия другие, передает ТАСС.

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