Вестник Кавказа

В Севастополе убрали 170 тыс т мазута после ЧП с танкерами

В Севастополе убрали 170 тыс т мазута после ЧП с танкерами
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
После крушения танкеров в Керченском проливе спасатели и добровольцы убрали свыше 170 тыс т загрязненного грунта и песка в Севастополе. Актуальный вопрос для правительства города – как достать затонувшие части танкеров из Черного моря.

Свыше 170 тыс т мазута собрали с побережья Севастополя после крушения танкеров с нефтепродуктами в Черном море, рассказали в местном правительстве.

"Всего в Севастополе собраны 176 тонн загрязненного мазутом грунта и песка, вывезено 170"

- правительство Севастополя

Сейчас специалисты решают, каким образом лучше всего достать затонувшие в море обломки танкеров "Волгонефть-239" и "Волгонефть-212".

Напомним, что в Севастополе придумали, как распорядиться очищенным от мазута песком и грунтом. Они будут использоваться при закладке новых дорог в городе.

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