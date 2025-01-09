Вестник Кавказа

Очищенный от мазута песок пойдет на строительство дорог в Севастополе

Очищенный от мазута песок пойдет на строительство дорог в Севастополе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Севастополе переработанные грунт и гальку после очистки от нефтепродуктов планируют использовать при строительстве дорог. С пляжей продолжают вывозить загрязненный песок.

Глава Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что песок и галька, которые пройдут очистку от мазута, пойдут на строительство дорог.

"Продолжается вывоз с пляжей собранного ранее грунта… После того, как этот грунт и гальку с фрагментами мазута переработают и проведут обеззараживание, чтобы категория отходов сменилась на вторичное сырье, эту массу грунта планируем использовать для строительства дорог"

– глава города

Он уточнил, что обсуждение данного вопроса близко к завершению.

Вывоз загрязненного нефтепродуктами грунта производится на специальные площадки, где грунт будет переработан и обеззаражен.

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