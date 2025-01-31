Вестник Кавказа

Кубань – самый гостеприимный регион России

Кубань – самый гостеприимный регион России
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Краснодарский край – лидер рейтинга по обслуживанию гостиниц. Второе место заняла Москва. В пятерку вошло и Ставрополье.

Краснодарский край оказался лидером рейтинга регионов, чьи гостиницы лучше всего обслуживали путешественников за последние 5 лет, сказано заявлении банка "Дом.РФ".

Рейтинг Кубани зафиксирован на отметке 100 баллов. За краем следуют Москва, которая набрала 97 баллов, и Санкт-Петебург с 75 баллами. В пятерку вошли Подмосковье (60) и Ставрополье (46).

При составлении списка учитывались 16 критериев и динамика оценки по ним за последние 5 лет. Среди них – количество граждан России, которые воспользовались услугами отелей в регионе, число гостиниц, загрузка и продолжительность проживания.

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