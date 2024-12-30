Расследование трагедии в Актау завершится в 2025 году - Казахстан

В Казахстане рассказали, что закончить отчет по расследованию крушения самолета перевозчика AZAL в Актау планируется к концу этого года. На расследование отводится один год.

Подготовить окончательный отчет о причинах авиакатастрофы в Актау с воздушных судном AZAL планируется до конца года, эту информацию озвучил вице-министр транспорта РК Талгат Ластаев.

"Согласно требованиям, стандартам рекомендуемой практики ИКАО - один год расследования. Соответственно, до декабря текущего года окончательный отчет по расследованию должен быть завершен"

– Талгат Ластаев

Напомним, при крушении в Актау погибли граждане Азербайджана, РФ, Казахстана.