Вестник Кавказа

Расследование трагедии в Актау завершится в 2025 году - Казахстан

Расследование трагедии в Актау завершится в 2025 году - Казахстан
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Казахстане рассказали, что закончить отчет по расследованию крушения самолета перевозчика AZAL в Актау планируется к концу этого года. На расследование отводится один год.

Подготовить окончательный отчет о причинах авиакатастрофы в Актау с воздушных судном AZAL планируется до конца года, эту информацию озвучил вице-министр транспорта РК Талгат Ластаев.

"Согласно требованиям, стандартам рекомендуемой практики ИКАО - один год расследования. Соответственно, до декабря текущего года окончательный отчет по расследованию должен быть завершен"

– Талгат Ластаев

Напомним, при крушении в Актау погибли граждане Азербайджана, РФ, Казахстана.

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