Вестник Кавказа

Опубликован предварительный отчет по авиакатастрофе в Актау

Опубликован предварительный отчет по авиакатастрофе в Актау
© Фото: сайт МЧС Казахстана
Минтранс Казахстана поделился информацией о результатах предварительного расследования по авиакатастрофе в Актау в конце прошлого года. Подчеркивается, что отчет носит предварительный характер, информация может быть дополнена.

Минтранс Казахстана обнародовал предварительный отчет в рамках расследования авиакатастрофы рейса Баку-Грозный компании AZAL под Актау. Отчет был опубликован на сайте Минтранса Казахстана.  

Следствие выделило несколько важных моментов, которые могут помочь восстановить ход событий: 

  • пилоты самолета были оповещены диспетчерской службой аэропорта Грозного о действовавшем плане "Ковер";
  • экипаж передал информацию о сильном ударе и взрыве в районе задних кресел; 
  • пилоты передали сведения о дефиците кислорода в салоне, предполагая взрыв кислородного баллона;  
  • незадолго до падения самолет хаотично менял траекторию полета, также зафиксированы резкие колебания высоты; 
  • в ходе первичного осмотра выявлено большое количество сквозных и несквозных повреждений различной формы и размера в хвостовой части фюзеляжа, киля и стабилизатора, рулей высоты и направления; 
  • повреждения выявлены также в левом двигателе и левом крыле, а также на агрегатах и компонентах воздушного судна;
  • гидравлическая система и электропроводка получили повреждение в небе, возможной причиной стало воздействие "внешних объектов"; 
  • регистратор был поврежден, но данные извлечены без замечаний;

Сообщается, что отчет носит предварительный характер, информация может быть дополнена. 

Специалисты проведут дополнительные экспертизы и исследования. 

Напомним, что самолет AZAL потерпел крушение 25 декабря 2024 года под Актау. Из 67 человек на борту выжили 29.

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