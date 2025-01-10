Опубликован предварительный отчет по авиакатастрофе в Актау

Минтранс Казахстана поделился информацией о результатах предварительного расследования по авиакатастрофе в Актау в конце прошлого года. Подчеркивается, что отчет носит предварительный характер, информация может быть дополнена.

Минтранс Казахстана обнародовал предварительный отчет в рамках расследования авиакатастрофы рейса Баку-Грозный компании AZAL под Актау. Отчет был опубликован на сайте Минтранса Казахстана.

Следствие выделило несколько важных моментов, которые могут помочь восстановить ход событий:

пилоты самолета были оповещены диспетчерской службой аэропорта Грозного о действовавшем плане "Ковер";

экипаж передал информацию о сильном ударе и взрыве в районе задних кресел;

пилоты передали сведения о дефиците кислорода в салоне, предполагая взрыв кислородного баллона;

незадолго до падения самолет хаотично менял траекторию полета, также зафиксированы резкие колебания высоты;

в ходе первичного осмотра выявлено большое количество сквозных и несквозных повреждений различной формы и размера в хвостовой части фюзеляжа, киля и стабилизатора, рулей высоты и направления;

повреждения выявлены также в левом двигателе и левом крыле, а также на агрегатах и компонентах воздушного судна;

гидравлическая система и электропроводка получили повреждение в небе, возможной причиной стало воздействие "внешних объектов";

регистратор был поврежден, но данные извлечены без замечаний;

Сообщается, что отчет носит предварительный характер, информация может быть дополнена.

Специалисты проведут дополнительные экспертизы и исследования.

Напомним, что самолет AZAL потерпел крушение 25 декабря 2024 года под Актау. Из 67 человек на борту выжили 29.