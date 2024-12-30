Причину авиакатастрофы в Актау могут назвать на следующей неделе

Вскоре могут быть опубликованы предварительные результаты расследования падения самолета "Азербайджанских авиалиний" в Актау, рассказал вице-премьер Казахстана, глава комиссии правительства РК по расследованию причин крушения самолета Канат Бозумбаев.
Расследованием занимаются совместно специалисты из Казахстана, Азербайджана, России и представители ИКАО.
"Это большая международная работа. Мы надеемся, что на следующей неделе предварительная ее часть будет опубликована министерством транспорта. Рекомендуется опубликовать результаты в течение 30 дней со дня авиапроисшествия"
– Бозумбаев
Трагедия случилась 25 декабря, на борту находились 67 человек, выжили 29 человек. По факту происшествия возбуждено уголовное дело под эгидой Генпрокуратуры РК.
"Это дело на контроле у транспортного прокурора. Там есть баллистическая экспертиза и взрывотехнической экспертизы. Работа сейчас там продолжается"
– Бозумбаев