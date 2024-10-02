В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в авиакатастрофе под Актау россиянах

Пять россиян, которые получили травмы при падении рейса Баку-Грозный в Казахстане, находятся в больнице. Ранее из медицинского учреждения выписали девочку.

Пятеро российских граждан, которые пострадали в авиакатастрофе под Актау, продолжают лечение в медицинских учреждениях, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Врачи отмечают положительную динамику восстановления пострадавших.

"На лечении в стационарах федеральных центров остаются 5 пострадавших, их состояние оценивается как среднетяжелое, динамика положительная"

– Алексей Кузнецов

Также сообщается, что медицинские специалисты одобрили возвращение домой пострадавшей при инциденте девочки. Она находится под наблюдением врачей.

Отметим, что катастрофа рейса авиакомпании AZAL произошла 25 декабря под Актау в Казахстане. Из 67 человек на борту выжили 29. Причины катастрофа в настоящий момент расследуются.