Вестник Кавказа

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в авиакатастрофе под Актау россиянах

Патала в больнице
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Пять россиян, которые получили травмы при падении рейса Баку-Грозный в Казахстане, находятся в больнице. Ранее из медицинского учреждения выписали девочку.

Пятеро российских граждан, которые пострадали в авиакатастрофе под Актау, продолжают лечение в медицинских учреждениях, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. 

Врачи отмечают положительную динамику восстановления пострадавших. 

"На лечении в стационарах федеральных центров остаются 5 пострадавших, их состояние оценивается как среднетяжелое, динамика положительная"

– Алексей Кузнецов 

Также сообщается, что медицинские специалисты одобрили возвращение домой пострадавшей при инциденте девочки. Она находится под наблюдением врачей. 

Отметим, что катастрофа рейса авиакомпании AZAL произошла 25 декабря под Актау в Казахстане. Из 67 человек на борту выжили 29. Причины катастрофа в настоящий момент расследуются.

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