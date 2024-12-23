Москва ждет результатов расследования авиакатастрофы в Актау – Дмитрий Песков

Официальный спикер Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Москва ждет итогов расследования авиакатастрофы под Актау. Песков подчеркнул, что Россия заинтересована в объективном выяснении обстоятельств трагедии.
"Мы заинтересованы в абсолютно объективном беспристрастном расследовании с тем, чтобы определить причины этой катастрофы"
– Дмитрий Песков
По словам спикера Кремля, российская сторона оказывает все необходимое содействие ходу расследования. Песков также отметил, что президент РФ Владимир Путин дважды общался с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым.
"Даны необходимые поручения следственным органам, оказывается все необходимое содействие и взаимодействие в расследовании причин этой аварии. Вы знаете, что президентом Путиным были принесены извинения и высказаны слова сожаления"
– Дмитрий Песков
Напомним, 25 декабря в Актау рухнул самолет компании "Азербайджанских авиалиний", который направлялся из Баку в Грозный. На борту лайнера находились 67 человек, 29 из них выжили.