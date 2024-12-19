Самолет авиакомпании Air Astana аварийно сел в Актау

Сегодня в аэропорту казахстанского Актау совершил аварийную посадку авиалайнер А321 крупнейшей авиакомпании страны Air Astana – у аэробуса отказал элемент топливной системы, сейчас экипаж ждет запчасти из Алматы.

Аэропорт казахстанского Актау сегодня принимал аэробус А321, летевший из Алматы в турецкую Анталью – садился авиалайнер в аварийном режиме, рассказала в своем официальном Telegram-канале пресс-служба авиакомпании Air Astana.

"8 января самолет Airbus A321, выполнявший рейс КС915 по направлению Алматы - Анталья, вылетел из аэропорта в 08:35 по местному времени. По технической причине самолет осуществил посадку в аэропорту г. Актау, выполненную в штатном режиме"

- Air Astana

В ходе полета экипаж воздушного судна выявил неисправность предохранительного клапана топливной системы центрального бака, пояснили в авиакомпании, передает Sputnik Казахстан.

К счастью, посадка прошла без происшествий, правда, пассажирам самолета некоторое время придется провести не на пляжах Турции, а в аэропорту Актау – им предоставили гостиницу и горячее питание, а вот в Анталью самолет вылетит только завтра, 9 января, пока из Алматы доставят и заменят необходимую деталь.

Также прилета самолета в аэропорту Антальи ждут пассажиры – руководство турецкой авиагавани взяло на себя все меры по их размещению и питанию.