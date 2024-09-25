Лайнеры Air Astana будут летать во Франкфурт

С начала лета 2025 года самолеты крупнейшей авиакомпании Казахстана Air Astana, выполняющей внутренние и международные авиарейсы из аэропортов Астаны и Алматы, трижды в неделю начнут летать во Франкфурт.

Крупнейшая авиакомпания Казахстана Air Astana начинает продажи авиабилетов на новый прямой рейс Алматы-Франкфурт (Германия), сообщила пресс-служба авиакомпании.

"Полеты Алматы-Франкфурт-Алматы начнутся c 1 июня 2025 года и будут выполняться трижды в неделю – по вторникам, четвергам и воскресеньям – на современных и комфортабельных самолетах A321LR"

- Air Astana

Самолет будет вылетать из воздушной гавани Алматы в 01:30 по местному времени (23:30 мск), а прибывать в аэропорт во Франкфурте в 06:55 по местному времени (5:55 мск). В обратный путь авиалайнер отправится в 08:30 (7:30 мск) и приземлится в Алмате в 18:55 (16:55 мск), передает Sputnik Казахстан.

Билет в обе стороны при полете в эконом-классе обойдется пассажиру минимум в 288 тыс тенге ($544,72), говорится в сообщении авиаперевозчика.

Ранее между Алматы и Франкфуртом летали авиалайнеры немецкой авиакомпании Lufthansa, однако 6 декабря текущего 2024 года она приостановила их выполнение.