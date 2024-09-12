Вестник Кавказа

Air Astana с октября снова будет летать в Лондон из Алматы без посадок

Салон самолета
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Крупнейший казахстанский авиаперевозчик, авиакомпания Air Astana, с октября возобновляет беспосадочные полеты в Лондон из Алматы – они станут одними из самых продолжительных в мире.

Казахстанская авиакомпания Air Astana возобновит беспосадочные полеты из Алматы в Лондон – это стало возможным благодаря модернизации авиалайнера А321LR, дооборудованного дополнительными топливными баками, сообщили в авиакомпании.

"Air Astana в партнерстве с Airbus повышает эффективность своих дальнемагистральных рейсов, устанавливая дополнительные топливные баки на Airbus A321LR. Это позволит выполнять беспосадочные полеты на дальние расстояния без необходимости технических остановок"

- авиакомпания Air Astana

Беспосадочные полеты по маршруту возобновятся с 4 октября, пока с марта 2022 года авиалайнер совершает посадку для дозаправки в Актау, а с после модификации маршрут станет полностью беспосадочным, передает Sputnik Казахстан.

Несмотря на то, что полет станет одним из самых длительных по времени в мире для этого типа самолетов, его продолжительность за счет отсутствия промежуточной посадки сократится на 1 час 30 минут и займет по времени 9 часов 35 минут, добавили в пресс-службе авиаперевозчика.

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