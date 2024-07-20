Рейсы из Казахстана в Дубай и Абу-Даби пополнили расписание

С конца октября компания Air Astana расширяет полетную программу в ОАЭ. Будут запущены рейс в Абу-Даби, а также прямой рейс в Дубай из Атырау.

Перевозчик Air Astana вновь запускает авиарейсы в Абу-Даби из Астаны и Алматы, а также включает в зимнее расписание новый маршрут - в Дубай из Атырау.

"В предстоящую зимнюю навигацию Air Astana будет выполнять четыре рейса в неделю из Алматы и Астаны в Абу-Даби, а также два рейса в неделю из Атырау в Дубай, что дополнит действующие 20 рейсов в неделю в Дубай из Алматы и Астаны"

– пресс-релиз авиакомпании

Полеты из Астаны в Абу-Даби начнутся с 30 октября, они будут выполняться дважды в неделю - по средам и субботам. Время в пути составит около 5 часов.

Из Алматы в Абу-Даби можно будет попасть с 12 декабря в любой четверг или воскресенье. Время в пути - 4,5 - 5 часов.

С 26 октября компания начнет перевозку между Атырау и Дубаем, отправиться в ОАЭ туристы смогут по понедельникам и субботам, полетное время - 4 часа, передает "Интерфакс-Казахстан"