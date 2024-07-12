Вестник Кавказа

Flyone Armenia полетит в Дубай с октября

Flyone Armenia полетит в Дубай с октября
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Прямым рейсом из Еревана в Дубай скоро можно будет добраться на самолетах авиаперевозчика Flyone Армения. Он будет осуществляться еженедельно по воскресеньям.

Рейсы из Еревана в Дубай и обратно возобновят с этой осени. Перелеты будет осуществлять авиаперевозчик Flyone Армения. Об этом рассказали пресс-службе авиакомпании.

Самолет будет отправляться из столичного аэропорта Армении в аэропорт Дубая один раз в неделю по воскресеньям с 27 октября этого года.

Flyone Армения начала свою деятельность с 2021 года. Авиаперевозчик считается лоукостером и базируется в ереванском аэропорту "Звартноц" Парк авиакомпании состоит только из воздушных судов производства Airbus. Всего он насчитывает четыре воздушных судна.

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