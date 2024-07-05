Армянский лоукостер начнет летать в Тель-Авив

Регулярные рейсы из Еревана в Тель-Авив теперь выполняет лоукостер Flyone Армения. Помимо Израиля самолеты авиакомпании летают во Францию, Россию и Турцию.

С этой недели армянский лоукостер Flyone Армения запустил рейсы из Еревана в израильский Тель-Авив на регулярной основе.

Полеты будут осуществляться два раза в неделю – по средам и воскресеньям.

Парк авиакомпании состоит из четырех воздушных судов и представлен преимущественно самолетами производства Airbus - А-319, А-320, А-321 и А-330. В качестве представителя на территории Израиля будет выступать компания Mona Tours. К тому же, она сотрудничает с молдавским Flyone.

Flyone Армения начала летать с 2021 года. Она входит в бюджетный сегмент авиаперевозчиков страны и базируется в ереванском аэропорту "Звартноц". Ее воздушные судна регулярно выполняют международные рейсы и летают в Москву, Леон, Стамбул и Париж.