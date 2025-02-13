Вестник Кавказа

Россия направила второй транш на зарплаты бюджетникам Абхазии

Россия направила второй транш на зарплаты бюджетникам Абхазии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Еще один финансовый транш был направлен российской стороной Абхазии для выплаты зарплаты бюджетникам, его объем назвал и.о. главы Минфина Владимир Делба.

Москва продолжает направлять в Абхазию средства, которые предназначаются на заработную плату работникам бюджетной сферы, поведал и.о. главы абхазского Минфина Владимир Делба.

И.о. министра пояснил, что в общей сложности абхазская сторона получила 72 млн рублей. Эти деньги будут направлены в том числе на зарплаты сотрудникам органов внутренних дел.

Чиновник заверил, что зарплаты бюджетникам в Абхазии не задерживаются, за счет договоренностей Москвы и Сухума, передает радио Sputnik.

В рамках предыдущего транша Абхазия получила от РФ 344 млн рублей.

"Из этих сумм, разумеется, начались выплаты заработных плат работникам системы здравоохранения, образования, культуры, спорта. Мы предоставили за счет этих средств межбюджетные трансферты для их целевого использования в районах"

– Делба

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