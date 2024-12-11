Армения и Грузия сыграют в футбол в Тбилиси

В Тбилиси 23 марта сыграют сборные Грузии и Армении. Матч состоится на стадионе "Динамо Арена".

В Федерации футбола Грузии сообщили, что встреча сборных Грузии и Армении пройдет на "Динамо Арене" в Тбилиси 23 марта.

Отметим, что место проведения игры долгое время оставалось загадкой, так как арена "Динамо" находится в процессе реконструкции. Однако футбольные власти дали положительное заключение по стадиону, так как ремонтные работы не затрагивают основную часть футбольного стадиона.

Напомним, что первый матч двух сборных в рамках Лиги наций пройдет 20 марта в Ереване. Победитель этого своеобразного "южнокавказского дерби" получит повышение и отправится в Лигу B турнира.