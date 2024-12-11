Вестник Кавказа

Армения и Грузия сыграют в футбол в Тбилиси

Армения и Грузия сыграют в футбол в Тбилиси
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Тбилиси 23 марта сыграют сборные Грузии и Армении. Матч состоится на стадионе "Динамо Арена".

В Федерации футбола Грузии сообщили, что встреча сборных Грузии и Армении пройдет на  "Динамо Арене" в Тбилиси 23 марта. 

Отметим, что место проведения игры долгое время оставалось загадкой, так как арена "Динамо" находится в процессе реконструкции. Однако футбольные власти дали положительное заключение по стадиону, так как ремонтные работы не затрагивают основную часть футбольного стадиона. 

Напомним, что первый матч двух сборных в рамках Лиги наций пройдет 20 марта в Ереване. Победитель этого своеобразного "южнокавказского дерби" получит повышение и отправится в Лигу B турнира.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1165 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Скидки на поезд Тбилиси-Ереван введут с 22 февраля

Скидки на поезд Тбилиси-Ереван введут с 22 февраля

3 мифа об армянах: темперамент, семья, внешность

3 мифа об армянах: темперамент, семья, внешность

Пашинян: Армения хочет зависеть от многих

Пашинян: Армения хочет зависеть от многих

Пашинян подтвердил настрой на реализацию мирной повестки с Азербайджаном

Пашинян подтвердил настрой на реализацию мирной повестки с Азербайджаном

Пашинян и Кобахидзе обсудили сотрудничество Армении и Грузии

Пашинян и Кобахидзе обсудили сотрудничество Армении и Грузии

Арарат Мирзоян готовит ответный визит в Грузию

Арарат Мирзоян готовит ответный визит в Грузию

Грузия готова помочь Еревану и Баку достичь мира

Грузия готова помочь Еревану и Баку достичь мира

Армению посетит правительственная делегация Грузии

Армению посетит правительственная делегация Грузии

Глава МИД Грузии приедет завтра в Армению

Глава МИД Грузии приедет завтра в Армению

Глава МИД Грузии приедет в Ереван

Глава МИД Грузии приедет в Ереван

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы